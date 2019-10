Napra pontos dátumot kapott a Kingdom Under Fire II nyugati indulása

Képtelenek vagyunk megmondani, hogy pontosan hány éve, de közel egy évtizede várunk arra, hogy a Blueside végre megjelentesse a Kingdom Under Fire II -t, mely annak idején egy elképesztő megjelenéssel rendelkező MMORTS-ként mutatkozott be a világ előtt.

Mára ez a fény megkopott, az akkori állejtő grafika semmivé lett, a játékmenet sem hordoz magában annyi különlegességet, de azért ennek ellenére is izgatottak vagyunk, hiszen a készítők részéről végre valahára napra pontos megjelenési dátumot kapott a játék nyugati változata.Ha te is velünk együtt izgultad végig az elmúlt éveket, akkor most vésd be a naptárba, hogy, és amennyiben még jobban meg ismerkednél a 2008 óta készülő alkotással, egy friss trailert is tudunk mutatni hozzá.

