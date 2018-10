Napokon belül többet is megtudunk a Controlról, a Remedy új játékáról

Mostanában nem hallottunk túl sok újdonságot a Remedy következő projektje, a Control kapcsán, viszont most úgy fest, hogy végre valahára többet is megtudunk hamarosan a játékról, hovatovább már napokon belül okosabbak leszünk.

Ezen a héten kerül megrendezésre ugyanis a New York Comic Con, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, szépen lassan lerántják a leplet a résztvevőkről, természetesen a Remedy is ott lesz, akik egy konkrét panelt szentelnek a Control nak, melyet egészen stílusosan "A New York Mystery: Meet the Cast of Control "-nak neveztek el.Néhány stábtag egészen biztosan felbukkan majd, remélhetőleg Sam Lake is tiszteletét teszi, de persze ami minket a legjobban érdekel, hogy várhatólag új gameplay felvételeken is mutogatják majd a cuccot. Alig várjuk!