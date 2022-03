Napokon belül megjelenik a hazai fejlesztésű Black Geyser: Couriers of Darkness

Black Geyser: Couriers of Darkness című, magyar fejlesztésű RPG-ről már több ízben is írtunk, lévén a több mint 60 óra játékidővel rendelkező, izometrikus nézetű alkotás szerény hazánk egyik legizgalmasabb projektje.

A többek között magyar nyelvet is támogató produktumból most csütörtökön, azaz március 17-én jön a végleges változat. PC-re, Mac-re és Linuxra is ki fogják adni, illetve már a premierkor elérhető lesz a magyar nyelv, úgyhogy bárki által könnyedén hozzáférhető lesz a program.Az early access változat ősszel a megjelenés napi statisztikában a 25. legkelendőbb videojáték lett a világon, ami szintúgy mutatja, hogy mekkora is valójában az érdeklődés a szoftver körül. Irány a Steames adatlap , hogyha érdekel!