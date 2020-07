Napokon belül ingyen megszerezheted a Watch Dogs 2-t

A Ubisoft egy okos promócióval kívánja felturbózni a Ubisoft Forward eseményének nézettségét, mivelhogy egy ingyen Watch Dogs 2 kópiát kínálnak mindenkinek, aki az event ideje alatt bejelentkezik a Uplay profiljába.

Ebből kifolyólag csak és kizárólag PC-n él a lehetőség, viszont ha esetleg eddig nem szerezted be a Figyelő Kutyák második felvonását, akkor ez egy tökéletes alkalom lesz arra, hogy zsebre tedd.A Ubisoft Forward július 12-én esedékes, helyi idő szerint este 9-kor, úgyhogy ekörül huppanjatok majd be az élő közvetítésbe. Egyébiránt a francia vállalat Watch Dogs Legiont, Assassin's Creed Valhallát, valamint néhány meglepetést is ígér a kérdéses esemény felhozatalaként.