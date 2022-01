Az Arc System Works még decemberben jelentette be, hogy a rajongók kedvenc karaktere, Baiken januárban DLC harcosként csatlakozik a Guilty Gear Strive-hoz - most Baiken hivatalosan is bemutatkozott, és a megjelenési dátumot is megkapta.

A széria új jövevénye január 28-án kerül a Guilty Gear Strive-hoz a szezonbérlet tulajdonosok számára, míg azok, akik nem rendelkeznek a szezonbérlettel,Az Arc System Works kiadott egy trailert, ami bemutatja őt a játékban, valamint egy útmutató videót, ami részletesen végigveszi a mozdulatait és bemutatja, hogyan fog működni.Közben a fejlesztő egy új módot is bemutatott, a Combo Makert, amely szintén ingyenesen kerül a játékba január 28-án.

