Napokon belül élesedik a Fallout 76 első raidje, friss infók érkeztek

Nagyon itt van már a kanyarban a Fallout 76 első raidje, aminek keretén belül barátainkkal együtt ostromolhatunk meg egy Vaultot, nevezetesen a Vault 94-et, és most ehhez kaptunk néhány friss infómorzsát.

Bár alapvetően egyedül is neki lehet veselkedni a raidnek, a Bethesda azt ajánlja , hogy, valamint érdemes minden karakternek 50-es szint felett lennie.A Vault 94-et gyakorlatilag a természet uralja, azaz nagy valószínűséggel növényszerű ellenségekkel is szembe fogunk kerülni. Három különböző küldetésünk lesz a raiden, mindegyik egy hétig lesz elérhető, mielőtt sorra kerülne a következő.Mindegyik feladathoz három nehézségi fok tartozik, értelemszerűen minél magasabbra tesszük a lécet, annál jobb a loot is a teljesítést követően. Új Power Armort zsákolhatunk be a raidből, valamint egy vadonatúj nyersanyagot, a Vault 94 Steelt.A Patch 12 berkein belül nyílik meg a Vault 94 kapuja, ami augusztus 20-án élesedik.