Napi beteg: Snoop Doggnak Xbox Series X-es hűtőszekrénye van

Snoop Dogg nem elég, hogy minden idők egyik legjobb és legmenőbb gengszterrappere, de ezenfelül igazi rocksztár életmódot is folytat, amiért nem lehet nem imádni, az meg különösen nagy menőség, hogy a videojátékos témákban is otthon van.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 ? Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

A mostani húzása viszont egyszerre beteg és lenyűgöző, hiszen a nyugati parti rapper közzétett egy mostanra már törölt videót az Instagramján, amin láthatjuk a hűtőszekrényét - csakhogyMaga a hűtő fel van töltve minden jósággal, a két abszolút győztes viszont az Xboxos torta, valamint a hűtőben tárolt Xboxos nyakláncok. Van egy teória rá, hogy miért törölte a videót végül, ugyanis emberünk a videó végén kimondja azt, hogy "It's In the Game", ami ugyebár az Electronic Arts szlogenje, és semmi köze a Microsofthoz - vélhetően jeleztek neki a redmondiak, hogy ebben a formában nem maradhat fent a videó.Szerintünk azonban sokkal nagyobb az esélye annak, hogy olyan videót osztott meg (véletlenül vagy szándékosan, döntse el mindenki maga), amit még nem lett volna szabad, hiszen szemlátomást egy készülő reklámról van szó.