Nálunk is befutott a HTC U11

Alig néhány napja mutatkozott be a nagyvilág előtt a HTC első idei csúcsmobilja, a vállalat hazai illetékesei megtarották a saját kis bemutatójukat, melyen végre kézbe is vehettük a valódi innovációval hirdetett készüléket.





Az 5,5 hüvelykes Quad HD (2560 x 1440 pixel) kijelző alatt az egész világon 4GB RAM és egy Snapdragon 835-ös lapka lapul, miközben a villmágyors UFS 2.1-es memóriából 64GB jut, amit akár bővíteni is lehet. A hátsó kamera papíron nem hozott nagy újítást , de a 12 megapixeles, f/1,7-es szenzort a DxOMark mobilfotós szakoldal a legjobbnak választotta. A fotók mellett persze 4K-s videók rözgítésére is alkalmas, de az igazi újdonság még hátravan.A készülék, vagyis az Edge Sense funkció ugyanis nem mindennapi, célja pedig az, hogy a felhasználók többféle kombinációval a számukra legfontosabb appokat a kijelző megérintése nélkül is el tudják indítani. Az IP67-es vízállóságot már illett elérni, a BoomSound Hi-Fi technológiára pedig joggal lehetnek büszkék, hiszen tényleg minden szögből nagyon jól szól a készülék.