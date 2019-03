Ha esetleg te nem azok közé tartozol, akik azon nyomban rávetették magukat a Tropico 6 nyújtotta élményekre, akkor maradj velünk, merthogy megérkeztek az első kritikák, és szerencsére egyáltalán nem kellett csalódnunk.

Mert bár a közönség csak most kapta kézhez a stratégiai őrületet, a kritikusok már javában nyúzzák, így pár magazintól be is futott néhány értékelés,, így gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy remekül sikerült a Tropico 6 PCGamesN: 7/10PC Gamer: 79/100God is a Geek: 8/10Game Revolution: 4/5Windows Central: 4.5/5