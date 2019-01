A Contra sokunk gyermekkorának egyik meghatározó alkotása volt, éppen ezért majdnem kiugrott a szívünk, amikor először hallottunk a Joymasher által fejlesztett Blazing Chrome -ról, mely a legendás oldalnézetes akciózás szellemi örököse lesz.

Hogy mennyire igaz ez a kijelentés, azt ráadásul most egy nagyszerű gameplay videó részeként bárkinek meg is tudjuk mutatni, hiszen a fejlesztők bemutattak egy több mint kétperces mozgóképet a negyedik szintről, amiNem véletlenül, hiszen a Blazing Chrome valóban egy soha el nem készült Contra mellékszálnak tűnhet, melynek megjelenése PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re is az idén lesz esedékes.

Nézd nagyban ezt a videót!