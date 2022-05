Nagyszerű BioShock musicalt vitt színpadra egy középiskolás kórus

Díjat érdemlő produkcióval állt elő a közelmúltban a John Burroughs középiskola saját kórusa, ahol olyan sok tehetséges és játékfüggő énekel, hogy elhatározták: idén színpadra állítanak egy BioShock musicalt.

A végeredmény láttán pedig kijelenthetjük, hogy a végeredmény meglepően jól sikerült, meg is nyerték vele a 2022-es Hart Encore versenyt, annak ellenére is, hogy a műsor nem követi a játék eseményeit, inkább, amihez kiváló díszleteket és jelmezeket sikerült készíteniük.Bár egy Big Daddy-t nem sikerült színpadra vinniük, a végeredményt így is érdemes megtekintenie mindenkinek, hiszen az alig több mint 20 perces előadás nemcsak lendületes, hanem kifejezetten minőségi is lett egyben.

