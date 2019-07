Nagyon valószínű, hogy mégis készül a háttérben a Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3

Az Electronic Arts kapcsán rendszerint nem tudjuk, mi járhat a vezetőség fejében, hiszen például a mobilos Plants vs Zombies 3 leleplezését követően egyöntetűen kérdőjeleztük meg, hogy mégis merre van a Garden Warfare vonal? Úgy tűnik, hogy hamarosan visszatér.

Ez az alszéria mondhatni már kinőtte magát, és egy olyan közönséget tudott megszólítani, amit kevés más játék, azonban úgy fest, mégsem kell nélkülöznünk a harmadik felvonást. A Eurogamer csapatának ugyanis néhányan továbbították a meghívókat, amiket az EA küldött ki nekik, ésA meghívóban benne foglaltatik, hogy ugyanaz a csapat csinálja, akiknek a Garden Warfare-játékokat is köszönhetjük, így nem nehéz kitalálni, hogy nagy valószínűséggel most is erről a sorozatról van szó. A zárt alfára szóló meghívók augusztusi dátumot jeleznek, talán szivárog majd egy-két dolog a játékkal kapcsolatban, ha eljön az ideje. A tesztek Xbox One-on és PS4-en fognak zajlani.