Nagyon valószínű, hogy Alfonso Ribeiro elbukja a pereskedést az Epic Games-szel szemben

Talán még emlékeztek, hogy Alfonso Ribeiro, a Kaliforniába jöttem sztárja beperelte az Epic Games-t, amiért ők engedély nélkül használták fel a Fortnite -ban a Carlton Dance mozdulatsort.

Az Egyesült Államok szerzői jogi testülete nem tudja Ribeiro-nak tulajdonítani a táncsort, merthogy három mozdulat egymás után még nem tekinthető koreográfiának, továbbá nem is Ribeiro tulajdona a kérdéses tánc, merthogy már korábban is előadta ezt a mozdulatsort a Dancing With the Stars című showműsorban.Ez főként azért kérdőjelezi meg Ribeiro perének hitelességét, mert, így máris nem az ő tulajdona a tánc. Ettől függetlenül viszont még nem zárult le Ribeiro ügye, mivel a per továbbra is folyamatban van, viszont ha már egy szerzői jogi iroda is kétségbe vonja a per létjogosultságát, akkor nem valószínű, hogy megnyerheti Ribeiro az ügyet.