Nagyon ütős lett a Resident Evil 3 Remake utolsó kedvcsinálója

Hivatalosan is felkerült a boltok polcaira a napokban a Capcom jóvoltából a Resident Evil 3 Remake, mely a második epizód mintáján alapulva az alapoktól kezdve újragondolta a legendás horror harmadik epizódját.

Persze a játékmenethez a Capcom ezúttal sem nyúlt hozzá drasztikusan, de a grafika teljesen olyan, mintha egy minden téren mai fejlesztést látnánk viszont - merthogy valójában így is van -, a premier nyomatékosításának apropójából pedig a japánok úgy döntöttek, hogy munkájukat az utolsó kedvcsinálón alaposan is bemutatják nekünk.Így született meg az alábbi launch trailer, melyannak ellenére is, hogy leginkább csak feljavított pillanatokat tartalmaz a zombis kalandból, melyek egyébiránt kifejezetten intenzívre és horrorisztikusra sikerültek, de inkább mutatjuk nektek: