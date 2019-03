Nagyon úgy tűnik, hogy még ma megérkezik Octane és a Battle Pass az Apex Legends-be

Már korábban is rebesgették, hogy nagyon hamar érkezik a Battle Pass az Apex Legends -be, ellenben most úgy fest, hogy még a mai nap során berobog a lehetőség, legalábbis egy szivárgás erre enged következtetni.





Felbukkant ugyanis egy rövid időre az Origin felületén egy bejelentés ezzel kapcsolatosan, amely az első szezonos Battle Pass-t hivatott felvezetni. Az árszabást is szemügyre vehetjük, miszerint úgy fest, hogyTovábbá a képen ott figyel a szintén megszellőztetett Octane , így most már biztosra vehetjük, hogy hamarosan új karakterrel gyarapodik a battle royale. Kérdéses, hogy mikor jelentik be és mikor érkezik, elképzelhető, hogy a Battle Pass meghirdetése fog még ma csak megtörténni, de valószínű, hogy ma már élesedik is a dolog.