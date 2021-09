Nagyon úgy fest, hogy már az új The Witcher-játékhoz keres alkalmazottakat a CD Projekt Red

Gyakorlatilag nyílt titok, hogy a CD Projekt Red aktívan dolgozik a The Witcher 4-en, most pedig egy új álláshirdetés lényegében ezt hivatott erősíteni, mivelhogy valaki olyat keresnek, aki a nyílt világok megalkotásában jártás.

Egészen konkrétan, azonban értelemszerűen nem lett megjelölve, hogy pontosan milyen játékhoz is kell betölteni ezt a szerepet. Ettől függetlenül elég sanszos, hogy a The Witcher 4-hez, amire valljuk be, szüksége is van a csapatnak, miután a Cyberpunk 2077-tel megroncsolták a saját renoméjukat.Azt is hozzátennénk, hogy attól, hogy The Witcher 4-ként hivatkozunk rá, még nem biztos, hogy valóban számozott folytatás lesz, hiszen régóta benne van az is a pakliban, hogy egy Ciris spin-off lát majd napvilágot.