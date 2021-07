Nagyon úgy fest, hogy az E3 után a gamescom 2021-et is kihagyja a Sony

A Sony most már pár éve nem jár ki az E3-ra, még az idei digitális eventre sem vittek ki saját konferenciát, és minden jel arra mutat, hogy a most augusztusban esedékes gamescom 2021-et is ki fogják hagyni.

Természetesen a Geoff Keighley által rendezett annuális esemény idei felvonása digitális formában lesz megtartva (lesz fizikai kiállítás is, de a nyitóceremónia digitális lesz), és egy sajtóközleményben már ismertették is a cégeket, hogy kik lesznek kint. Olyan nagykutyákra kell gondolni, mint az Electronic Arts, a Bandai Namco, az Xbox, a Sega, a Ubisoft és az Activision, ellenben a Sony nincs köztük.Persze még megtörténhet, hogy utólag beszuszakolják a Sony-t a sorba, viszont jelen állás szerint úgy fest, hogy a stúdió a gamescom 2021-et is távolról elkerüli.