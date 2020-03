Nagyon retro hangulatot áraszt a HyperParasite megjelenési dátumát beharangozó kedvcsináló

A Hound Picked Games és a Troglobytes Games bejelentették, hogy már csak pár hetet kell várniuk a rajongóknak arra, hogy beszerezzék a HyperParasite című twin-stick shootert, mely minden elemében a retro hangulatot kívánja propagálni.

Minderről pedig most magunk is megbizonyosodhatunk az alábbi kedvcsináló részeként, mely az alkotás megjelenési dátumának beharangozására született, de olyan retro környezetben prezentálja nekünk a végeredményt mind a grafikai stílus, mind a synth-wave zenei anyag társaságában, hogy az egyenesen zseniális.Az alkotás egyébiránt egy alternatív valóságba, a harmadik világháborúba kalauzolja majd el a játékost, de inkább beszéljen róla az alábbi videó, mely mellett annyit érdemes még megjegyezned, hogy a HyperParasite érkezését április 3-án várhatjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!