Nagyon pergős gameplay trailert kapott a The Sims 4: Discover University

Hamarosan mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy a saját bőrén tapasztalhassa meg a The Sims 4 keretein belül az egyetemi évek sajátosságait, lévén érkezik a Discover University címre keresztelt expanzió.

Erről kaptunk most egy nagyon átfogó és pergős gameplay trailert az Electronic Arts és a Maxis részéről, aminek jóvoltából rengeteg izgalmas és látványos pillanatot vehetünk szemügyre arról, hogy miféle lehetőségek is várnak majd ránk a bővítmény keretein belül, melyben valóban kimaxolhatjuk majd az egyetemi éveket - és nem csak tanulással. The Sims 4 : Discover University várhatóan, de még az idén konzolokra, PS4-re és Xbox One-ra szintén napvilágot láthat, noha ezekre az átiratokra december 17-ig kell várnunk.

Nézd nagyban ezt a videót!