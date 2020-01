Nagyon nosztalgikus képpel emlékezett meg 50 éves évfordulójáról a Konami

Bár pontosan tavaly márciusban volt az évforduló, azonban az elmúlt hónapok, és még az előttünk álló néhány hét is arról szól, hogy a Konami méltóképpen megünnepelhesse 50 éves fennállását, lévén 1969 március 21-én nyitotta meg hivatalosan is kapuit a japán játékgyártás egyik legendája.

Az évtizedek során bár voltak mélypontok, azonban a Konami időről-időre képes volt megújulni, újabb sorozatokkal és szereplőkkel meghatározni egy egész generációt,Ennek köszönhetően a kérdéses képkockán a manapság is jól ismert szereplőkön túl sokak számára rég elfeledett hősök is felbukkannak, így Solid Snake mellett Simon Belmont, a Suikoden és a Goemon néhány karaktere, de ott van Django a Botkaiból, Jehuty a Zone of the Enders-ből, és még nagyon sokáig tudnánk folytatni a sort, de inkább nézzétek meg ti magatok a képet, a nosztalgia miatt megéri.