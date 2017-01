Nagyon látványos gameplay trailert kapott a Seven: The Days Long Gone

Seven: The Days Long Gone címmel egy ideje már készítik legújabb izometrikus szerepjátékukat a Husk alkotói, amelynek az érdekessége a rendkívül látványos, rajzfilmes grafika mellett a lopakodásra kiélezett játékmenet lesz.

Hogy az IMGN.PRO munkatársai miként képzelték el ezt a gyakorlatban, azt az alábbiakban pedig végre magatok is megtekinthetitek, miközben hősünk kalandozik egy kicsit a Vetrall Birodalomban, amely egy erőteljesen poszt-apokaliptikus hatást keltve számtalan meglepetéssel szolgál majd számunkra. Seven: The Days Long Gone egyelőre kizárólag PC-re készülődik, és, ellenben az alábbi felvétel a bizonyítéka annak, hogy érdemes várni rá.

Nézd nagyban ezt a videót!