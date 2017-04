Nagyon kellemes launch trailert kapott a Little Nightmares

Bár a Little Nightmares alaphangon egy horrorjátéknak készült, azért az már a korábbi felvételek alapján is kiderült, hogy a rémisztgetés mellett főként Six karaktere és a rajzfilmes megoldások miatt lesz benne egy gyermeki báj is.

Persze ez azért nem jelenti azt, hogy a Little Nightmares egy könnyed és vidám móka lesz, éppen ellenkezőleg,, de a folyamatos fejtörőkre és ügyességi feladványokra építő játékmenet még kellemes kontrasztba állítható ezzel.Ha tetszik mindaz, amit látsz, a Little Nightmares a holnapi napon jelenik meg világszerte PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, méghozzá a Tarsier Studios fejlesztésében, az alábbi trailer alapján pedig most te is megismerheted bájait.

Nézd nagyban ezt a videót!