Első hallása furcsának tűnhetett, hogy a Gears-szériát XCOM-szerű irányba viszik, de mint azt a mellékelt ábra mutatja, abszolút egy minőségi kis spin-off kerekedett ki a Gears Tactics névre hallgató játékból.

Megjelent az alkotás, ezzel egyetemben pedig külföldről be is robogtak az első pontszámok, amik legalább jó, de még inkább egy szuper címet vetítenek elő, megannyi izgalmas mechanikával, ütős grafikával, valamint ami a legfontosabb:. Íme a pontok:GameSpot: 8/10God Is a Geek: 10/10VG24/7: 3/5Destructoid: 9/10Windows Central: 4/5Game Informer: 8,5/10