Nagyon jó kritikákat zsebel be külföldön a Watch Dogs Legion

Úgy fest, hogy nem lőtt félre a Ubisoft a Watch Dogs Legion nel, lévén befutottak külföldről is a kritikák, amelyek egytől egyig egy jó játékról tanúskodnak, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a kapott pontszámok.

Már olvashattátok a mi tesztünket is a Game Channel hasábjain, ahol mi is rengeteg dicséretet írtunk az alkotás kapcsán, nem véletlenül - simán hozzátesz ahhoz, amiért az elődöket szerettük, éppen ezért. Íme a külföldi pontozások:PCGamesN - 7/10PC Gamer - 80/100Game Informer - 9/10VG247 - 3/5The Gamer - 3.5/5Game Rant - 4/5Press Start Australia - 8/10Gaming Age - C+