A zombik jöttek, láttak és győztek, legalábbis a külföldi Zombie Army 4: Dead War kritikák alapján egészen biztosan, hiszen lejárt az embargó, a külföldi tesztelők pedig nem is voltak restek mielőbb publikálni az írásaikat.

Az értékelések alapján teljes mértékben kijelenthető, hogy pazar játékot rittyentett össze a Rebellion, ugyanis, amire valljuk be azért nem feltétlenül számítottunk. Nézzünk is sorjában a pontokat:VG247 - 3/5PC Gamer - 70/100Metro - 7/10Gaming Trend - 85/100God Is A Geek - 7.5/10GamesRadar - 3.5/5Trusted Reviews - 4/5Push Square - 8/10Wccftech - 8/10Bloody Disgusting - 8/10