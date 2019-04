Nagyon ígéretes gameplay videóval mutatkozott be a Darkborn

Bemutatható állapotba került a Darkborn , az egykori DICE kötelékéből ismert David Goldfarb és Ben Cousins által alapított The Outsiders stúdiójának első saját alkotása, melyet korábban többen is Project Wight név alatt ismerhettek.

A Battlefield és Payday fejlesztői által megálmodott projekt azonban ma már Darkborn névre hallgat, és néhány órával ezelőtt megkapta első gameplay prezentációját is, a főszerepben 15 percnyi nyers látnivalóval, melybenA lopakodós akciójátékok kategóriájába sorolható Darkborn egyáltalán nem tűnik hétköznapi alkotásnak - a készítők szerint a Bambi és a King Kong ugyanúgy az ihletők között voltak, mint a Shadow of the Colossus és a Shadow of Mordor -, de inkább győződj meg róla te magad az alábbi mozgókép részeként. Megjelenési dátum és egyéb részletek még nincsenek!

