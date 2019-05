Ha minden a tervek szerint alakul, még augusztusban megkapja első nagyobbacska kiegészítőjét a Warhammer: Vermintide 2 , mely Winds of Magic címmel rengeteg újdonsággal gyarapítja majd az alapjátékot.

A Fatshark fejlesztői korábban fűt-fát megígértek, így új fegyvereket, ellenséges frakciókat, sőt még egy friss Horde játékmódot is beharangoztak a fejlődési rendszer kibővítése mellett, noha mindez természetesen csak a jéghegy csúcsának tekinthető.Ez a kiegészítő kapott most egy hihetetlenül látványos kedvcsinálót, aminek részeként lehetőségünk nyílik megismerkedni a Winds of Magic hangulatával, méghozzá

