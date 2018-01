Nagyon csúf, Ouya-klón kontrollert jelentett be Nintendo Switch-re a ViGRAND

Újabb gyártó csatlakozott a Nintendo Switch-kompatibilis kontrollerek támogatóinak táborához, ezáltal a ViGRAND bemutatott egy olyan csúf vezeték nélküli irányítót, ami borzalmas megjelenése mellett ráadásul egy az egyben az Ouya vezérlőjének lenyúlása lett.

Aki esetleg elfeledte volna, az Ouya egy öt évvel ezelőtt indult, Android alapú mikro-konzol volt, aminek sokan óriási jövőt reméltek, de ahogy jött, a maroknyi masina úgy el is tűnt a süllyesztőben, ha viszont megtetszett volna a kontrollere, most legalább egy ahhoz hasonlót újra a kezünkbe vehetünk.Az ismert dizájnt stílusosan kék és piros színekben tálaló ViGRAND kontrollere egyébiránt, támogatja a Gyro alapú irányítást, és bár az NFC-támogatás hiányzik belőle, a Bluetooth V3.0 nem maradt ki, sőt egy 380 mAh-s lítium akkumulátort is beletettek, ami akár 5 órán át is kibírja egyetlen töltéssel.