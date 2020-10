Nagyon csinosan fest legújabb kedvcsinálóján a Fallout 4: New Vegas

Bár a modifikációkhoz ritkán szoktak gyakori előzetesekkel szolgálni, a Fallout 4 : New Vegas kapcsán azonban biztosan senki sem haragszik majd meg érte, ha egy kicsit többször látjuk a projektet, mint kellene.

Ennek az oka, hogy bár a rajongók évek óta várják a Fallout: New Vegas folytatását, a Bethesda azonban hajthatatlan a témában, így részben ennek köszönhető, hogy néhány rajongó a kezébe vette az irányítást, és a Fallout 4 grafikus motorjára ráhúzva elkezdte újraalkotni a legendás szerepjáték élményét.Így gyakorlatilag becsaphatjuk magunkat azzal, hogy ez itt a New Vegas folytatása, még ha valójában nem is az, ugyanakkor a végeredmény rendkívül csinos, miközben megismerkedhetünk benne a játék kezdővárosával, rengeteg fegyverrel, illetve megannyi nosztalgikus élmény újragondolásával. Hogy a Fallout 4 : New Vegas mod mikor érkezik, azt nem tudjuk még, de csinos lesz, ez már biztos!

Nézd nagyban ezt a videót!