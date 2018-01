Nagyon csinos kuckót mutatott be hardvereinknek a DeepCool

A DeepCool műhelyéből egy újabb elképesztően csinos kis házikó gördül ki hamarosan New Ark 90 név alatt, mely nem elég, hogy egy igazi gigász lett az 530 x 232 x 545,5 mm-es méreteivel és 14 kilójával, ráadásként gyárilag felkészítették a vízhűtésre is.

A házikó kívülről edzett üveglapokkal kelletti magát, és bár a dizájn minimalista, olyan kis extráknak örülhetünk vele, minthogy az átlátszó előlapon bármikor ellenőrizhetjük a hűtőfolyadék áramlását és állapotát, hiszen, de mindemellett ventilátorokat is kapott, melyek közül az egyik általánosságban hűti a házat, míg a másik direkt a HDD blokk hűtéséért felel.A New Ark 90 egyébiránt akár EATX alaplapokat is képes fogadni, VGA-ból maximum 31 centis, CPU hűtőből pedig legfeljebb 18,6 centis fér bele, tápból pedig maximum 20 centissel bír el. A házikó természetesen rendelkezik a manapság divatos RGB LED világítással - a csinos pofiján is végigfut egy szép szál -, és miközben megjelenését februárban várhatjuk, árcédulájára 300 dollárt írtak a készítők, ami testvérek között is 80 ezer forint.