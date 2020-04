Nagyon beteg horrorjátékot kapunk Maid of Sker címmel még a nyáron

A The Bunker, a The Complex és a Don't Knock Twice alkotóiként elhíresült Wales Interactive fejlesztői bejelentették, hogy idén nyáron egy nagyon beteg horrorjátékkal szeretnék majd meglepni a műfaj rajongóit.

Maid of Sker című alkotás júniusban jön PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, majd októberben Nintendo Switch-re is, a főszerepben egy walesi rémtörténettel, mely egyenesen 1898-ba kalauzol vissza minket, részben a Sker Hotelben történt mészárlásra épülve, de a zseniális írók beleszőtték Elisabeth Williams tragikus történetét is, amit egy természetfeletti misztikummal szőttek át a jobb összhatás kedvéért., ahol a hangulat és az izgalom mindvégig maximális szinten pörög majd, de az alábbi kedvcsinálóból kiderül, hogy a megjelenés terén is kellemesnek ígérkezik a játék.

Nézd nagyban ezt a videót!