Nagyon barátságos lett az Outlast 2 gépigénye

Amire már most mérget vehetünk az Outlast 2 kapcsán, hogy a játékkal ellentétben a gépigénye biztosan nem hozza majd ránk a frászt, a készítők ugyanis a minap bejelentették, hogy milyen jól optimalizálták a hamarosan megjelenő horror folytatását.

Mi ugyanis enyhe túlzással lassan már nem is emlékszünk rá, hogy mikor láttunk utoljára olyan játékot, amely megelégszik 4GB RAM-mal, egy közepes Intel processzorral, valamint egy GTX 260-nal vagy egy HD 4870-nel, márpedig az Outlast 2 bizony ilyen lesz.A játék egyébiránt jövő héten már a megjelenésen is átesik majd, lévén április 25-én robog be közénk, méghozzá PC mellett PS4-re és Xbox One-ra is.OS: Windows Vista / 7 / 8 / 10, 64-bitsCPU: Intel Core i3-530Memória: 4GB RAMGPU: 1GB VRAM, Nvidia Geforce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870DirectX: Version 10HDD: 30 GBOS: Windows Vista / 7 / 8 / 10, 64-bitsCPU: Intel Core i5Memória: 8GB RAMGPU: 1.5GB VRAM, Nvidia Geforce GTX 660 / ATI Radeon HD 7850DirectX: Version 11HDD: 30 GB