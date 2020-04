Nagy híreket harangozott be Troy Baker, a The Last of Us Part 2 szinkronszínésze

Fontos dolgokról adott hírt Troy Baker, akit a legtöbben manapság a The Last Of Us Part 2 szinkronszínészeként ismerhetnek, és fontos újdonságokat vezetett fel a Twitteren keresztül, amivel sikerült alaposan felkavarnia követőit.

Some big news coming soon.



Stay tuned. — Troy Baker (@TroyBakerVA) April 8, 2020

Merthogy Troy Baker röviden és tömören, és mindenkit arra kért, hogy maradjon türelmes, ami kifejezetten nehéz ezekben az időkben, hiszen a hozzá kapcsolódó legfontosabb projekt, avagy a The Last Of Us Part 2 éppen a napokban lett ismeretlen időpontra csúsztatva Emiatt legalább annyi az esélye annak, hogy a friss hírek Joel és Ellie kalandjához kapcsolódnak majd, mint annak, hogy az ég világon semmi köze nem lesz hozzá a bejelentésnek, amivel kapcsolatban valóban nem tehetünk mást jelenleg, minthogy türelmesen várunk.