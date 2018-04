Nagy Gears of War bejelentés jön a héten

Alaposan sikerült meglepnie rajongóit Ice-T-nek, a nagy gamer hírében álló rappernek, amikor néhány órával ezelőtt hivatalos Twitter-oldalán videojátékos kapcsolódású bejelentést közölt a nagyvilággal.

Gamer Stuff: EXCLUSIVE Gears announcement this week. Stay tuned... — ICE T (@FINALLEVEL) 2018. április 16.



Ice-T közösségi oldaláról ugyanis megtudtuk, hogy még ezen a héten exkluzív Gears of War bejelentéssel kell számolniuk a rajongóknak, amivel kapcsolatban persze rögtön arra asszociálhatnak sokan, hogy egy új játék állhat a háttérben, deHogy akkor mégis mit vezethetett fel Ice-T? Jó kérdés! Lehet, hogy a közelgő filmről vagy a nyár közepén érkező esportos eseményről jutott a fülébe valami, de az is elképzelhető, hogy valami friss tartalmat kap a Gears of War 4, amihez neki is lesz egy csipetnyi köze. A lehetőségek tárháza tehát óriási, a héten pedig minden kiderül. Várjuk türelmesen!