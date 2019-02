Nagy bejelentéssel készülhet az E3-ra a Square Enix

Érdekes részleteket osztott meg a rajongókkal a Square Enix, aktuális pénzügyi jelentésükből ugyanis nemcsak az derült ki, hogy jól megy a csapat szekere, hanem az is, hogy valami nagy meglepetéssel készülnek a háttérben.

Bár a közelmúltban megjelent játékaik közül egyedül a Shadow of the Tomb Raider eladásait emelték ki - több mint 4 millió fogyott eddig Lara Croft legutóbbi kalandjából -, azonban izgalmasabbnak tűnt a következő üzleti esztendőre tett ígéretük.Megtudtuk ugyanis, hogy a Square Enix zászlaja alatt a 2020-as pénzügyi évben, azaz, amit ráadásul még mindig a jótékony fátyol rejteget.Emiatt sokan úgy vélik, hogy a csapat legkésőbb az idei E3-on mutathatja be az alkotást, amivel kapcsolatban elég nagy összegben mernénk fogadni, hogy az Avengers Project lesz, még ha képletesen ismerjük is már ennek létezését.