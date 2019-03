Nagy bejelentésre készülnek a BioShock: The Collection fejlesztői

Izgalmas dolgokra készülődik a háttérben a Blind Squirrel Games csapata, akik a Twitteren nekiláttak egy kis visszaszámlálásnak, mely éppen a tegnapi napon érte el a kettes számot, vagyis holnap nagy bejelentést várhatunk tőlük.

Aki esetleg nem tudná, a csapat állt az igencsak jól sikerült Bioshock: The Collection hátterében, emiatt és a régi filmeket idéző visszaszámolós megoldásnak köszönhetően pedig, amit ráadásul a Redditen is megerősített egy névtelen forrás.A képek alapján egyébiránt még a Fallout neve is szóba került, azonban ezt a Blind Squirrel Games a Twitteren szinte azonnal megcáfolta, tehát izgatottan várjuk, hogy mire készül a csapat, mert ebből még szinte bármi lehet.