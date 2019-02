Nagy bejelentésre készül márciusban a NIS America

Nagy valószínűséggel egy sor lokalizáció érkezését jelenti be hamarosan a NIS America csapata, akik elárulták, hogy március 11-én óriási hírekkel szolgálnak a rajongóknak egy élőben is streamelt press event részeként.

Mint ismert, a NIS America magasan az élen jár a japán játékok lokalizációjában, így szinte maximálisan biztosak vagyunk abban, hogyezen a napon, hiszen tavaly is pontosan így tettek az év elején.Ha pedig így lesz, van is jó pár potenciális cím, aminek szívesen látnánk a lokalizációját, így kapásból az időutazós Destiny Connect kötelező elem, de a Murder Detective Jack the Ripper és a Jinrui no Minasama se maradhatna ki a sorból. Március 11-én kiderül!