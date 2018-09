Nagy bejelentésre készül jövő héten az SNK

Izgalmas dolgok történnek az elkövetkezendő napokban az SNK háza táján, az ismert japán csapat ugyanis elindított egy teaser oldalt , melynek tanúsága szerint egy hét múlva, azaz szeptember 10-én, hétfőn történni fog valami.

Hogy pontosan mi? Ezt egyelőre nem tudjuk még, ellenben elég nyilvánvaló, hogy egy új játék bejelentéséről lehet szó, amiről a kérdéses teaser oldal nem árul el szinte semmit sem, sőt a feltüntetett "A new dawn rises.", avagy "Egy új hajnal virrad." felirat sem visz minket közelebb az igazsághoz.Ez talán utalhat arra, hogy, de az sem kizárt, hogy a nevükkel azonosítható The King of Fighters-szériára, vagy egy másik nagy címre virradhat egy új hajnal.