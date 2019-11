Nagy bejelentésekre készül jövő héten az Annapurna Interactive

Bár korábban főként mobiljátékos projektjeiről volt ismert, azonban a PC-s és konzolos körökben is nagyon népszerű manapság az Annapurna Interactive kiadója, akik a jövő hétre nagy bejelentéseket vezettek most fel.

might have some announcements dropping next week ?? ? Annapurna Interactive (@A_i) 2019. november 7.



Az Outer Wilds - képünkön - vagy a What Remains of Edith Finch kiadójaként elhíresült brigád a Twitteren keresztül jelentette be, hogy érdemes lesz nyitva tartaniuk a szemüket a rajongóknak, mert a jövő héten több bejelentéssel is szeretnének szolgálni.Mivel a csapat mindennek nevezhető, csak éppen kiszámíthatónak nem, ezért fogalmunk sincs arról, hogy kinek a projektjét karolták fel most, de tudnánk örülni, ha a következő Giant Sparrow játékot jelentenék be nekünk. Benne van a pakliban!