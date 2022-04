Nagy bajban van a Beyond Good & Evil 2

A Kotaku új értesülése szerint a Ubisoft egy lehetséges felvásárlásra készülő Beyond Good and Evil 2 pénzszivárgáson megy keresztül, és évek óta "MIA", ami látszólag a játék eltűnésére utal a nyilvánosság elől.

Tom Henderson is válaszolt valakinek, aki a játékról érdeklődött, és egy gifet posztolt, amin valaki egy halom szemeteszsákban áll. Nem úgy tűnik, mintha halott lenne, inkább súlyos problémákkal küzd. Voltak olyan hírek, amelyek szerint a Beyond Good and Evil 2 közeledett ahhoz a ponthoz, amikor a Ubisoft törölheti, de egy Bloomberg-jelentés az év elején megerősítette, hogy még mindig készül.Sajnos ugyanez a jelentés megjegyezte, hogy a játék még csak a gyártás előtti stádiumban van, ami egy hat évvel ezelőtt bejelentett játék esetében rendkívül korai stádiumban van. A Ubisoft várhatóan idén nyáron tart egy eseményt, így lehetséges, hogy a játék akkor jelenik meg újra, de semmi sem lett megerősítve.