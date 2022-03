Nagy bajban lehet a Perfect Dark reboot

Bár a Perfect Dark reboot 2020 végi bejelentése óta gyakorlatilag semmit sem láttunk, a fejlesztő The Initiative a jelek szerint a színfalak mögött folyamatosan dolgozik - bár sokan optimistán feltételezték, hogy a projekt jól halad, úgy tűnik, ez nem egészen így van.

A VGC által nemrégiben közzétett infók szerint a The Initiative az elmúlt néhány évben a tehetségek elvándorlását tapasztalta. Az évek során hallhattunk már néhány magas rangú távozóról a stúdióból, köztük a Perfect Dark tervezési igazgatójáról, Drew Murray-ről és Dan Neuburger játékigazgatóról , bár a VGC szerint ez csak a jéghegy csúcsa.A forrás szerint a játék fejlesztőcsapatának akár a fele is távozott, köztük Chris O'Neill vezető pályatervező, Jolyon Myers vezető világépítő, két vezető rendszertervező, három játéktervező, a technikai igazgató, a technikai művészeti igazgató, a vezető animátor, a vezető játéktervező mérnök, a minőségbiztosítási vezető és a stúdió két legidősebb írója.Az Initiative a hírek szerint jelenleg több mint 50 embert foglalkoztat, és az elmúlt 12 hónapban körülbelül 34 ember távozott a stúdióból, szemben a mindössze 12 új munkatárssal. Eközben a projekt a vártnál is lassabban haladt,, és hogy a The Initiative-nél nem alakult ki megfelelően a megfelelő stúdiókultúra.