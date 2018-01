Nagy Alfréd királyról szól a legújabb Total War: Thrones of Britannia trailer

A Creative Assembly csapata egy friss trailerrel lepett meg minket a Total War-sorozat legújabb mellékszálaként megismert Thrones of Britannia című stratégiáról, melyben Anglia történelmének legviharosabb időszakát élhetjük majd át.

Ezt prezentálja nekünk az alábbi kedvcsináló is, melynek főhőse az egyik leghíresebb brit uralkodó, Nagy Alfréd lett, aki, és hírnevét leginkább azzal vívta ki, hogy segített megszilárdítani a brit szigetek biztonságát a vikingek megállításával.Nem véletlen, hogy Nagy Alfréd a Total War: Thrones of Britannia egyik központi karaktere lesz, így felette is átvehetjük majd az irányítást, ha a játék megjelent, de hogy erre mikor kerülhet sor, azt nem tudjuk még.

