Na végre: megérkezett az első metálos dalcsomag a Rock Band 4-be!

A Harmonix bejelentette, hogy végre valahára kőkemény metál dalokkal is megajándékozza a Rock Band 4 rajongóit, így a játékosok a sok nyálas nóta után - tisztelet persze a kivételeknek - igazi zúzást is leművelhetnek a műanyag gitárokkal.

Habár a More Metal Pack 01 egyelőre még nem tartalmaz egy Slayer dalt sem - a folytatásban azonban még bármi megtörténhet -, viszont jó úton halad a Harmonix, hiszen egy klasszikustétel már befutott a "Trust" képében, de elgitározhatjuk mindemellett a"Dead Memories" című slágerét, valamint az"The Stage" című dalát is.A More Metal Pack 01 5 és fél dollárba kerül, de dalonként egyaránt hozzáférhetünk 2 dolláros áron, sőt mi több, az alábbi videó keretein belül már bele is hallgathatunk az egyes tételekbe.

