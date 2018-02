Mutant Year Zero: Road to Eden - mutáns disznóval és kacsával is harcolhatunk a Funcom új játékában

A Funcom ma délután egy igencsak különleges bejelentéssel lepett meg minket, lévén ők gondozzák az egykori Hitman és Payday fejlesztőkből verbuválódott The Bearded Ladies csapatának első játékát, mely Mutant Year Zero: Road to Eden címmel egy igazi különlegességnek ígérkezik.

A hivatalos közlemény szerint az alkotás egy taktikai kaland lesz, melyben az XCOM-sorozat által ihletett körökre osztott harcok várnak ránk több szabadsággal, de nem is annyira a játékmenet, mint inkább a köréje felhúzott világ lesz érdekes, mely enyhe sci-fi hatásokkal fest le előttünk egy mutánsoktól és robotoktól hemzsegő poszt-apokaliptikus világot, amit nukleáris fegyverek tettek ilyenné.A játékhoz mély sztorit ígérnek a fejlesztők, de ami igazán érdekes még, hogy a Mutant Year Zero: Road to Eden -ben nemcsak embereket, hanem, akik közül előbbi a Dux névre hallgat és az íjpuska kezelésében lesz otthon, míg a cocát Bormin névre keresztelték és az első trailer alapján nem lesz egy türelmes jellem.Sajnos a Mutant Year Zero: Road to Eden első kedvcsinálója gameplay felvételeket még nem tartalmaz, de már így is képes volt meghozni a kedvünket ehhez az őrült világhoz, amiben várhatóan még az idén mi is elmerülhetünk majd PC-n, PS4-en és Xbox One-on.

