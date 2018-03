Multiplayer nélkül jön a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered?

Habár egyelőre a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered létezése is puszta szóbeszédnek tekinthető, mióta az Amazonnak sikerült kiszivárogtatnia egy túl korán ellőtt adatlappal, azonban most egy újabb kapcsolódó pletyka látta meg a napvilágot róla.

A CharlieIntel forrásai szerint ugyanis a tűzhöz közeli informátoraiktól ők is úgy értesültek, hogy úton van már a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, azonban arról hallottak, hogy, a többjátékos mód teljes egészében hiányozni fog belőle.Ennek a pletykának elég komoly alapja van annak fényében, hogy az olasz Amazon korábban egy fél játék árára, azaz 20 euróra árazta be a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered-et, ez pedig indokolná, hogy csak egy kampányt kapjunk a pénzünkért.