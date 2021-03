Multiplayer játékot fejleszt a Naughty Dog

Nagyon úgy fest, hogy a Naughty Dog minden eddiginél jobban beleássa magát a multiplayer címek világába, lévén a minőségi egyjátékos kalandokról híres stúdió kapcsán most felmerült , hogy egy masszívan többjátékos alkotást készítenek.

Egy álláshirdetés alapján következtethetünk arra, ami azt vallja, hogy egy többjátékos designert kutat a társaság, aki a multiplayer szekció gazdasági oldaláért felelős. Magyarán ő lesz az, aki segít megtervezni, hogy a játékban miféle jutalmazási rendszer legyen, és miként tartsák fent a játékosok érdeklődését.Egészen biztosan, ami azt jelenti, hogy ha ez a The Last of Us Part 2 multiplayeréről szól, akkor bizony egy különálló, teljes értékű program lesz a többjátékos szegmens.