Nemcsak a lelkes közösség, hanem a Media Molecule srácai is rendkívül kreatívak saját játékuk, avagy a Dreams kapcsán, mely egy olyan óriási eszközkészlettel rendelkezik, hogy szinte bármit, akár saját játékokat is alkothatunk benne.

Ezt bizonyították most be az alkotók egy friss videó keretein belül, lévén a fejlesztők a Dreams részeként egy működőképes, önállóan is játszható billiárdjátékot készítettek, ami nemcsak a megjelenését, hanem az élményét és a fizikáját tekintve is meglepően jó lett.Az alkotók szerint az alábbi videón látható alkotáshoz semmilyen külső segítséget vagy extra készletet nem használtak fel, kizárólag a Dreams -ben található eszközöket, vagyis ehhez hasonló dolgokat bárki képes lehet alkotni benne.

