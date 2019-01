Mozifilm készül a Just Dance alapján

Bár lassan hozzászokunk, hogy Hollywood kis túlzással bármiből filmet készít, de még így is teljesen kiégtünk, amikor meghallottuk, hogy valaki fantáziát látott egy ritmusjáték megfilmesítésében.

A Deadline forrásai szerint a Sony-hoz tartozó Screen Gems stúdió ugyanis elnyerte a jogokat, hogy mozifilmet készítsenek a Just Dance alapján, ami, de ezen fájjon a történetírók és a rendezők feje inkább.A film mögé egyébiránt a Ubisoft Film and Televison és az Olive Bridge Entertainment is felsorakozott, de az alkotók között olyan neveket találunk még, mint jason Altman, Margaret Boykin, Jodi Hildebrand és Will Gluck, akik között utóbbi az Annie és a Peter Rabbit rendezéséért felelt, de itt más tisztséget tölt majd be.