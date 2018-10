A Koei Tecmo bemutatta a Warriors Orochi legújabb kedvcsinálóját, melynek főszereplője Kyubi lett, aki alighanem a játék egyik legőrültebb bunyósa lesz, hiszen kis túlzással jellemezhetetlen, amit a gyakorlatban művel.

A kérdéses harcos ugyanis nem elég, hogy a levegőben lebeg, mindemellett óriási csápjaival egyfajta polipként csap szét áldozatai között, sőt akár a semmiből a feneke alá tud teremteni egy lovat is, ha nagyon muszáj.Ha azt hiszed, hogy mindezt mi találtuk ki, akkor nézd meg inkább mozgásban magad Kyubit, aki felett október 19-től te is átveheted az irányítást, hiszen a játék ekkor érkezik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

