Mozgásban is megmutatta magát a The Walking Dead: A New Frontier negyedik epizódja

A Telltale Games a korábbi ígéreteinek megfelelően bemutatta a The Walking Dead: A New Frontier negyedik epizódjának első kedvcsináló trailerét, aminek jóvoltából egy alapos előzetest is kapunk a sztori izgalmas folytatásáról.

Merthogy a Thicker Than Water címet kapott negyedik rész minden eddiginél mozgalmasabbnak és különlegesebbnek tűnik, amely hivatalosan is megalapozza, illetve felvezeti a nagy finálét, amivel egy időre ismét el kell búcsúznunk Clementine és Javier történetétől, de már most érezni, hogy lesz itt még negyedik évad is.Mint a minap kiderült, a The Walking Dead: A New Frontier várhatóan, szóval ha tetszik a látvány, jövő héten már a saját bőrödön is megtapasztalhatod.

